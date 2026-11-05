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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Polis ekiplerini görünce geri geri kaçtı, arkasından gelen araca çarpıp kaçtı Alkollü sürücü yakalandı: 46 bin lira ceza uygulandı

        Polis ekiplerini görünce geri geri kaçtı, arkasından gelen araca çarpıp kaçtı Alkollü sürücü yakalandı: 46 bin lira ceza uygulandı

        Nevşehir'de iddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce geri geri kaçmaya çalışırken arkasından gelen araca çarptı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç plakasına 46 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Polis ekiplerini görünce geri geri kaçtı, arkasından gelen araca çarpıp kaçtı Alkollü sürücü yakalandı: 46 bin lira ceza uygulandı

        Nevşehir'de iddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce geri geri kaçmaya çalışırken arkasından gelen araca çarptı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç plakasına 46 bin lira para cezası kesildi.

        Olay, 2000 Evler Mahallesi kafeler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, caddede polis ekiplerini görünce geri geri gitmeye başladı. Bu sırada arkasından gelen araç sürücüsünün korna ile uyarısına aldırış etmeyen sürücü, araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Plakası tespit edilen sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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        Sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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