Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Nevşehir'de başladı

        Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Nevşehir'de başladı

        MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Nevşehir'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:32 Güncelleme:
        Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Nevşehir'de başladı

        MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Nevşehir'de başladı.

        MOTUL, Spor Toto ve Nevşehir Belediyesi katkılarıyla Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde sıralama turu ve eleme müsabakaları yapıldı.

        Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde 55 sporcu, 814 metrelik pistte yarıştı.

        Sporseverler, yarışa katılanların mücadelesini tribünden izledi.

        İzleyicilerden Ümit Kaya, AA muhabirine, etkinlik alanının heyecan verici bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "İlk defa karting yarışı izliyorum. Güzel bir pist hazırlanmış, yarışmacılar da oldukça iddialı. Biz de zevkle izliyoruz." dedi.

        Tolga Karaca ise yarışların gelecek yıllarda da Nevşehir'de düzenlenmesini istediklerini ifade ederek, "Burada harika bir ambiyans var. Küçük yaşta yarışmacıların karting mücadelesi beni bile çok heyecanlandırdı. Nevşehir için önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Sümeyra Kağan da bu tür yarışlara ilgili olduğunu, televizyonda çoğu kez izlediği yarışlardan birini canlı olarak takip etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Organizasyon, yarın yarı final ve final yarışlarının ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde ilk resmi yarış heyecanı başladı Mot...
        Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde ilk resmi yarış heyecanı başladı Mot...
        Alişan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Alişan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
        Sanatçı Alişan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Sanatçı Alişan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Hobi olarak başladığı bal üretiminde Kapadokya'nın endemik zenginliğini mar...
        Hobi olarak başladığı bal üretiminde Kapadokya'nın endemik zenginliğini mar...
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: O anlar kamerada
        Otomobilin çarptığı yaya öldü; o anlar kamerada
        Otomobilin çarptığı yaya öldü; o anlar kamerada