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        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri YÖK Başkanı Özvar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu:

        YÖK Başkanı Özvar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Hayatta peşinden koşulacak en kıymetli işlerden biri öğrenmeye devam etmektir. Ne zaman öğrenmeyi keserseniz o zaman durursunuz. Öğrenmek, bir ömür boyu mutlaka sürmesi gereken bir faaliyettir, gayrettir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:59 Güncelleme:
        YÖK Başkanı Özvar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Hayatta peşinden koşulacak en kıymetli işlerden biri öğrenmeye devam etmektir. Ne zaman öğrenmeyi keserseniz o zaman durursunuz. Öğrenmek, bir ömür boyu mutlaka sürmesi gereken bir faaliyettir, gayrettir." dedi.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi sahne aldı.

        Özvar, burada yaptığı konuşmada, yüksek öğrenim hayatını tamamlayarak diplomalarını alan öğrencilere başarılar diledi.

        Özvar, başarının öğrenmeye açık olmakla, değişime uyum sağlayarak kişinin kendini yenilemeye devam etmesi ile mümkün olduğunu belirtti.

        Mezun olan öğrencilere dünyadaki dijital gelişmeleri takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Özvar, üniversite hayatının düşünmeyi, araştırmayı, farklı fikirlere saygı duymayı ve topluma karşı sorumluluk üstlenmeyi öğrenme süreci olduğunu ifade etti.

        Ülkenin geleceğinin genç neslin bilgi birikimi ve üretkenliğine bağlı olduğunu vurgulayan Özvar, "Unutmayın ki bilgi artık yalnızca üniversite sıralarında edinilen ve bir ömür boyu değişmeden kalan bir değer değildir. İçinde bulunduğumuz çağda bilgi sürekli yenilenmekte, meslekler dönüşmekte, çalışma hayatının beklentileri hızla değişmektedir. Birçok alanda yeni beceri setleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle mezuniyetinizi bir öğrenme sürecinin sonu olarak değil, hayat boyu öğrenme yolculuğunun yeni bir aşaması olarak görmenizi tavsiye ederim. Hayatta peşinden koşulacak en kıymetli işlerden biri öğrenmeye devam etmektir. Ne zaman öğrenmeyi keserseniz o zaman durursunuz. Öğrenmek bir ömür boyu mutlaka sürmesi gereken bir faaliyettir, gayrettir." diye konuştu.


        Öğrencilerden kendilerini geliştirmeye, yeni bilgileri öğrenmeye, farklı alanlarda yetkinlik kazanmaya ve dünyadaki değişimi yakından takip etmeye mutlaka devam etmelerini isteyen Özvar, şunları kaydetti:


        "Çünkü geleceğin dünyasında başarı yalnızca sahip olunan diplomayla değil, öğrenmeye açık olmakla, değişime uyum sağlayabilme kabiliyetiyle ve sürekli kendini yenileyebilme iradesiyle şekillenecektir. Sizlerin bu mezuniyet aşamasına gelmenizde devletimizin ilgili birimlerinin, kurum ve kuruluşların, makamların da fevkalade büyük bir emeği ve katkısı var. Bu vesileyle bu üniversitelerimizin ortaya çıkmasında emeği geçen bütün devlet büyüklerimize, son 25 senede yüksek öğretim hayatımıza muazzam yatırımlar yapmamıza vesile olan ve bu konuda talimatlarıyla bizleri yönlendiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine şükranlarımı sunuyorum."

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de YÖK öncülüğünde yürütülen kalite odaklı dönüşüm, araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma odaklı üniversite anlayışı sayesinde yüksek öğretimin güçlü bir noktaya ulaştığını belirtti.

        Konuşmaların ardından Özvar ve Aktekin, mezun öğrencilerden fakülte birincilerine plaket verdi.

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