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        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti:

        Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti:

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, "Ömer Halisdemir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalıp Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete 'dur' demiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti:

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, "Ömer Halisdemir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalıp Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete 'dur' demiştir." dedi.

        Aksakallı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aksakallı, ülkenin milli birliğini ve bekasını ortadan kaldırmak isteyen ihanet şebekelerinin darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini söyledi.

        Anadolu topraklarında Müslüman-Türk devletini istemeyenlerin olduğunu vurgulayan Aksakallı, şöyle konuştu:


        "Sultan Alparslan'ın kefenini giyerek Anadolu topraklarına ayak bastığından beri Haçlı-Siyonist ittifakının hiç vazgeçmedikleri hedefi, Anadolu topraklarında Müslüman-Türk devletinin olmaması. Bu yöndeki gayretlerini tarihin süresi içerisinde görüyoruz. Bunun son perdesi 15 Temmuz 2016'da Siyonist, emperyalist güçlerin FETÖ'ye uygulattıkları darbe girişimidir. Tabii yine o gün Sayın Cumhurbaşkanımız, Sultan Alparslan'ın kefenini giydiği gibi o gece kefenini giyerek Türk milletini arkasına alıp ihanete 'dur' demiştir."


        - "Şehadeti kutlu olsun"

        Aksakallı, ülkesinin bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliği için şehadete koşan 251 şehitten birinin de kendi koruması Ömer Halisdemir olduğunu hatırlattı.

        Ömer Halisdemir'in ihanet şebekelerine "dur" dediğini vurgulayan Aksakallı, şunları kaydetti:


        "Ömer Halisdemir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi, darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general Semih Terzi, Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çapındaki bütün operasyonları yönetecekti. Ömer Halisdemir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalıp Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete 'dur' demiştir. Tabii kahir sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur. Şehadeti kutlu olsun. O yüzden bunlar bize tarihi bir dönüm noktası. Geldiğimiz noktada devletimiz, milletimiz bu ihanet şebekelerinden büyük bir şekilde kurtulmaya çalışmıştır ve iyi bir noktaya gelmiştir. Ordumuz bugün bütün bu ihanet şebekelerinden arınarak en iyi seviyesini yaşamaktadır. Bu dönüm noktasının bizlere ders olması lazım. Bütün milletimiz, milli birlik beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadele etmesine devam etmesi lazım. Tabii bütün dünya şunu iyi biliyor ki bu millet, istikbaline ve istiklaline aşık bir millet. 15 Temmuz'da olduğu gibi canı pahasına tanka, topa, uçağa karşı birlik içerisinde canını ortaya koymuştur. Bütün şehitlerimizin şehadeti kutlu olsun. Devletimiz, milletimiz var olsun. Bunu herkesin iyi bilmesi lazım ki bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet, mazlumların bir umudu olarak ilelebet yaşayacaktır."

        Şehit Halisdemir'in kabri başında da dua ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen Aksakallı, mezarlıkta bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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