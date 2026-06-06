Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri GÜNCELLEME 2 - Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

        Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

        Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kentte ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

        Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

        Gümüşler beldesinde yağışın ardından 6 kişi ve 3 araç sele kapıldı.

        Ekiplerce kurtarılan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha Dinçer, kurtarılamadı.

        Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak nedeniyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

        İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

        "39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi

        Benzer Haberler

        Vali Akmeşe, selde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
        Vali Akmeşe, selde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
        Niğde'de sağanak; 1 ölü, 5 yaralı / YENİDEN
        Niğde'de sağanak; 1 ölü, 5 yaralı / YENİDEN
        Niğde Valisi Akmeşe: "Sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1'i hayatını kaybetti"
        Niğde Valisi Akmeşe: "Sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1'i hayatını kaybetti"
        Niğde'de sel felaketi: Suya kapılan kadın hayatını kaybetti
        Niğde'de sel felaketi: Suya kapılan kadın hayatını kaybetti
        Niğde'de sağanak; 3 araç sele kapıldı
        Niğde'de sağanak; 3 araç sele kapıldı
        Niğde'de sağanak sele neden oldu: Sel sularına kapılanlar var
        Niğde'de sağanak sele neden oldu: Sel sularına kapılanlar var