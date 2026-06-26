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        GÜNCELLEME - Niğde'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Niğde'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Vali Nedim Akmeşe, AA muhabirine, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

        Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.

        - "Olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatıldı"

        Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada ise ihbarın alınmasının ardından olay yerine jandarmadan 2 araç 8 personel, 112 Acil Sağlık ekiplerinden 3 araç 9 personel, itfaiyeden 3 araç 8 personel, AFAD'dan 1 araç 3 personel ve MEDAȘ'tan 1 araç 2 personel sevk edilerek gerekli müdahalelere ivedilikle başlanıldığı belirtildi.

        Patlama sonucu çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla il dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma ve idari inceleme başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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