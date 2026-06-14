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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir sanayi esnafıyla buluştu

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Sanayi Esnafı İstişare ve Değerlendirme Buluşması" programında esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir sanayi esnafıyla buluştu

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Sanayi Esnafı İstişare ve Değerlendirme Buluşması" programında esnafla bir araya geldi.

        Belediyen yapılan açıklamaya göre, Özdemir, düzenlenen programda esnafın sorun ve beklentilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, 2026'yı sanayi bölgesi için yatırım yılı olarak ilan ettiklerini belirtti.

        Özdemir, enerji, iletişim ve altyapı kurumlarının koordineli çalışmasıyla sanayinin çehresinin tamamen değişeceğini vurguladı.

        Ata Sanayi Bölgesi'ne 1 milyar liraya yakın bir bütçe ayırdıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "2026'yı Ata Sanayi Bölgesi'ne yatırım yılı olarak ilan ettik. Burada MEDAŞ'ın yapacağı yatırımlar var. Doğal gaz çalışmalarımız olacak. Türk Telekom da girecek ara sokaklara kadar girecek ve yolların hepsi yenilenecek. Bu yıl hedefimiz Ata Sanayi Bölgemize 1 milyar liraya yakın bir yatırımı yapmak. Altyapı çalışması başladı. Bu bölgede daha önce hiç olmayan yağmur suyu hatlarını 2 metre enindeki borularla döşüyoruz ve kanalizasyon hattını tamamen yeniliyoruz."

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