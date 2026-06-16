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        Niğde Belediyesi Çok Sesli Korosu konser verecek

        Niğde Belediyesi Çok Sesli Korosu, "Seslerin Ahengi" temasıyla konser düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Niğde Belediyesi Çok Sesli Korosu konser verecek

        Niğde Belediyesi Çok Sesli Korosu, "Seslerin Ahengi" temasıyla konser düzenleyecek.

        Belediyen yapılan açıklamaya göre, 40 korist, Şef Batur Haktan Temizkan yönetiminde sahne alacak.

        Konser, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde 20 Haziran Cumartesi günü saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları konsere davet etti.

        Özdemir, "'Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir' vizyonuyla Niğde'yi kültürün ve sanatın merkezi yapma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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