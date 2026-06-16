Niğde Belediyesi Çok Sesli Korosu konser verecek

Niğde Belediyesi Çok Sesli Korosu, "Seslerin Ahengi" temasıyla konser düzenleyecek. Belediyen yapılan açıklamaya göre, 40 korist, Şef Batur Haktan Temizkan yönetiminde sahne alacak. Konser, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde 20 Haziran Cumartesi günü saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları konsere davet etti. Özdemir, "'Medeniyetlerin yaşatıldığı şehir' vizyonuyla Niğde'yi kültürün ve sanatın merkezi yapma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

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