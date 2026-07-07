Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Nedim Akmeşe başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Nedim Akmeşe başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

        Vali Akmeşe, toplantıda yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 167 projenin bulunduğunu söyledi.

        Bu projelerin 47'sinin diğer kamu hizmetleri olduğunu belirten Akmeşe, 50'sinin tarım, 35'inin ulaştırma, 17'sinin eğitim, 7'sinin kültür-turizm, 3'ünün sağlık ve birinin madencilik sektörüne ait olduğunu ifade etti.

        Kentte yürütülen 167 projenin toplam değerinin 34 milyar 405 milyon 527 bin lira olduğunu belirten Akmeşe, "Bu projeler için toplam 6 milyar 384 milyon 330 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 1 milyar 615 milyon 860 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 25,31'dir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        İzni son anda iptal edildi
        İzni son anda iptal edildi
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı

        Benzer Haberler

        Niğde'de 167 proje değerlendirildi
        Niğde'de 167 proje değerlendirildi
        Niğde'de koruyucu aile çağrısı Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nur...
        Niğde'de koruyucu aile çağrısı Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nur...
        Atık sular geri kazanılıyor: NÖHÜ'DE yılda 1,5 milyon liralık tasarruf
        Atık sular geri kazanılıyor: NÖHÜ'DE yılda 1,5 milyon liralık tasarruf
        Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü