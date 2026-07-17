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        "Niğde Tanıtım Günleri" değerlendirme toplantısı yapıldı

        Niğde'de, 9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen "Niğde Tanıtım Günleri"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:30 Güncelleme:
        "Niğde Tanıtım Günleri" değerlendirme toplantısı yapıldı

        Niğde'de, 9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen "Niğde Tanıtım Günleri"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Nedim Akmeşe, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonu 72 bin 266 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

        Organizasyonun paydaşlarına teşekkür eden Akmeşe, yaklaşık 300 stant görevlisini de başarılarından dolayı tebrik etti.

        Organizasyondaki eksikliklerin tespit edilip giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Sizlerle buluşturmaya çalıştığımız hiçbir etkinliği kusursuz olduğu iddiasında olmadık, etkinlik sonrasında yaşadıklarımızdan gerekli dersleri çıkararak tecrübeye dönüştürmeye çalıştık. Dolayısıyla tanıtım günlerinden eksikliklerin ve çıkardığımız derslerin de not edildiğinin bilinmesini isterim. Söz konusu organizasyon 'en organik tanıtım günleri' olarak kayıtlara geçmiştir. Niğde'miz cömertliğini tüm İstanbul'a da göstermiştir. Hazırlıkları devam eden Dağ, Doğa, Dondurma Festivali'ni de yine büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Belediye ve üniversitemizle şehrimizin yöresel lezzetleri ve doğal güzelliklerini bir başka etkinlikte daha tanıtmaya devam edeceğiz."

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bu tür organizasyonların kentin tanıtımı için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise kurumların kentin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlarda ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Vali Akmeşe, katılımcıların soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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