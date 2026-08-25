Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı
Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.
Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ağustos tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 322 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Narkotik operasyonlarında, 71,16 gram sentetik uyuşturucu, 53,79 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 170 kök Hint keneviri, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kaçakçılık operasyonlarında da 11 zanlı yakalandı, aramalarda 105 litre etil alkol ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.