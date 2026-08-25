Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ağustos tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 322 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

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