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        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.


        Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl 7 ay 18 gün ve 12 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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