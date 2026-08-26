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        Niğde'de 40 litre etil alkol ele geçirildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Niğde'de 40 litre etil alkol ele geçirildi

        Niğde’nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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