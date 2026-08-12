Niğde'de 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmada 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olduğu değerlendirilen 7 milyon 500 bin makaron ve 25 litre etil alkol ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.
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