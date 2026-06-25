Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya ulaşıldı

Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Cımbar Vadisi Kaletepe mevkisine tırmanan yabancı uyruklu 2 dağcıdan birinin düşmesi sonucu ayağı kırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan dağcılara, 6 saat süren çalışmanın ardından ulaştı. Kaletepe mevkisinde bulunan dağcıların helikopterle hastaneye götürülmesi planlanıyor.

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