Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya ulaşıldı

        Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya ulaşıldı

        Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 08:48 Güncelleme:
        Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya ulaşıldı

        Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda ulaşıldı.

        Alınan bilgiye göre, Cımbar Vadisi Kaletepe mevkisine tırmanan yabancı uyruklu 2 dağcıdan birinin düşmesi sonucu ayağı kırıldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, mahsur kalan dağcılara, 6 saat süren çalışmanın ardından ulaştı.

        Kaletepe mevkisinde bulunan dağcıların helikopterle hastaneye götürülmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor
        Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı
        Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı
        Demirkazık Dağı'nda ayağı kırılan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı
        Demirkazık Dağı'nda ayağı kırılan dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı
        Prematüre ikizlerden biri helikopter ambulansla Niğde'ye sevk edildi
        Prematüre ikizlerden biri helikopter ambulansla Niğde'ye sevk edildi
        Prematüre ikizlerden biri helikopter ambulansla Niğde'ye nakledildi
        Prematüre ikizlerden biri helikopter ambulansla Niğde'ye nakledildi
        TÜBİTAK destekli STEM Projesi Niğde'de hayata geçiriliyor
        TÜBİTAK destekli STEM Projesi Niğde'de hayata geçiriliyor
        SMA'da erken teşhis hayat kurtarıyor
        SMA'da erken teşhis hayat kurtarıyor