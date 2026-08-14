Niğde'de bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu
Niğde'de yabancı uyruklu bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu.
Niğde'de yabancı uyruklu bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu.
Niğde-Adana Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 43 yaşındaki P.S'yi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen P.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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