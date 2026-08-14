Niğde'de bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen P.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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