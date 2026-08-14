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        Niğde'de bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu

        Niğde'de yabancı uyruklu bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Niğde'de bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu

        Niğde'de yabancı uyruklu bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu.

        Niğde-Adana Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 43 yaşındaki P.S'yi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen P.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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