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        Niğde'de düğünde 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Niğde'de düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Niğde'de düğünde 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Niğde'de düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Olayın ardından jandarma ekibince evinde gözaltına alınan İ.O, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde 10 Temmuz'da yapılan düğünde İ.O. tabancayla havaya rastgele ateş açmış, kurşunun isabet ettiği Nuh Öztürk (44), başından yaralanmıştı. Yaralı, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Jandarma, olay yerinden kaçan İ.O'yu evinde yakalamıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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