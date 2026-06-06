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        Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı

        Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı

        Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı.

        Kentte ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

        Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

        Gümüşler beldesinde yağışın ardından 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, DSİ İl Müdürü Ahmet Elbasan, İl Özel İdare Genel Sekreter Ali Nebol ve AFAD İl Müdürü Nihal Ören, beldede incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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