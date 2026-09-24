Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de fabrikada çalışan çocuğun ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Niğde'de fabrikada çalışan çocuğun ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Niğde'de bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki çocuğun plastik madde attığı sırada kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Niğde'de fabrikada çalışan çocuğun ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Niğde'de bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki çocuğun plastik madde attığı sırada kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bor 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıkların avukatları hazır bulundu. Sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada, dosyaya giren bilirkişi raporu okundu ve raporda sanıklardan 2'sinin kusurlu olduğu belirtildi.

        Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, raporda kusurlu olduğu belirtilen 2 sanığın cezalandırılmasını, diğerinin ise beraatine karar verilmesini talep etti.

        Sanıkların avukatları da esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

        REKLAM

        Mahkeme hakimi, avukatların talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Bor ilçesinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki Abdurahman Ö, 14 Nisan 2025'te plastik madde atmaya çalışırken kolunu makineye kaptırmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi

        Benzer Haberler

        Niğde'de hayvan pazarında şap hastalığına karşı ilaçlama yapıldı
        Niğde'de hayvan pazarında şap hastalığına karşı ilaçlama yapıldı
        Niğde'de 6. Gastronomi Festivali tanıtıldı
        Niğde'de 6. Gastronomi Festivali tanıtıldı
        Niğde'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Niğde'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        NÖHÜ'de yeni akademik yıl başladı
        NÖHÜ'de yeni akademik yıl başladı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni akademik yıl mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni akademik yıl mesajı
        Niğde'de refüje çarpan otomobilde 2'si ağır, 4 kişi yaralandı
        Niğde'de refüje çarpan otomobilde 2'si ağır, 4 kişi yaralandı