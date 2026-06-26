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        Niğde'de gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

        Niğde'de merkeze bağlı Gümüşler beldesindeki gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:46 Güncelleme:
        Niğde'de gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

        Niğde'de merkeze bağlı Gümüşler beldesindeki gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


        Ailesiyle beldeye bağlı Tumlu Yaylası'nda gezen 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız, burada düştüğü gölette boğulma tehlikesi geçirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ailesinin yardımıyla göletten çıkarıldığı öğrenilen Kulaksız, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Kulaksız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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