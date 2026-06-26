Niğde'de gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

Niğde'de merkeze bağlı Gümüşler beldesindeki gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesiyle beldeye bağlı Tumlu Yaylası'nda gezen 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız, burada düştüğü gölette boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailesinin yardımıyla göletten çıkarıldığı öğrenilen Kulaksız, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kulaksız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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