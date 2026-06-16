Niğde'de GSB'nin Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Niğde'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan kayıt standında vatandaşlar branşlar hakkında bilgilendiriliyor.



GSB Yaz Spor Okulları'nda uzman antrenörlerle yüzme, atletizm, güreş, badminton, voleybol, basketbol gibi birçok branşta eğitim verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Yüksel Dorul, yaz spor okullarının çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.



Başvurular, il ve ilçe spor tesislerinden detaylı bilgi alınarak da yapılabilecek.

