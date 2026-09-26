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        Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kenan Karakuş (53) yönetimindeki 51 BK 393 hafif ticari araç, Bor- Zengen kara yolunda M.U. (60) idaresindeki 06 EV 8433 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Karakuş ile aynı araçtaki Uğur Kılıç'ın (42) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan M.U. ise sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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