Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralanan M.U. ise sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Karakuş ile aynı araçtaki Uğur Kılıç'ın (42) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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