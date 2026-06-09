Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti

Niğde'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı halk kütüphanelerini 2026'nın ilk 5 ayında 77 bin 772 kişi ziyaret etti.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında 77 bin 772 kişinin ziyaret ettiği kütüphanelerin, aynı dönemde 917 yeni kayıtla toplam üye sayısı 45 bin 324'e ulaştı.



Yılın ilk 5 ayında düzenlenen 107 etkinliğe ise 4 bin 927 kişi katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer, okumanın önemine dikkati çekti.





Yıl boyunca düzenlenecek yeni etkinlikler, eğitim programları ve kültürel faaliyetlerle kütüphanelerin daha fazla vatandaşla buluşmasını hedeflediklerini belirten Tecimer, " Tüm hemşehrilerimizi kütüphanelerin sunduğu zengin imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

