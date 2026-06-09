Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti

        Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti

        Niğde'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı halk kütüphanelerini 2026'nın ilk 5 ayında 77 bin 772 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Niğde'de halk kütüphanelerini 77 bin kişi ziyaret etti

        Niğde'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı halk kütüphanelerini 2026'nın ilk 5 ayında 77 bin 772 kişi ziyaret etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında 77 bin 772 kişinin ziyaret ettiği kütüphanelerin, aynı dönemde 917 yeni kayıtla toplam üye sayısı 45 bin 324'e ulaştı.

        Yılın ilk 5 ayında düzenlenen 107 etkinliğe ise 4 bin 927 kişi katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer, okumanın önemine dikkati çekti.


        Yıl boyunca düzenlenecek yeni etkinlikler, eğitim programları ve kültürel faaliyetlerle kütüphanelerin daha fazla vatandaşla buluşmasını hedeflediklerini belirten Tecimer, " Tüm hemşehrilerimizi kütüphanelerin sunduğu zengin imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!

        Benzer Haberler

        Niğde'de selde hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
        Niğde'de selde hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
        Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Niğde'de selde ölen kadın toprağa verildi
        Niğde'de selde ölen kadın toprağa verildi
        Vali Akmeşe, selde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
        Vali Akmeşe, selde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
        Niğde'de sağanak; 1 ölü, 5 yaralı / YENİDEN
        Niğde'de sağanak; 1 ölü, 5 yaralı / YENİDEN
        Niğde Valisi Akmeşe: "Sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1'i hayatını kaybetti"
        Niğde Valisi Akmeşe: "Sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1'i hayatını kaybetti"