Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de iki belde arasındaki idari sınır tartışmasına ilişkin açıklama

        Niğde'de iki belde arasındaki idari sınır tartışmasına ilişkin açıklama

        Niğde'nin Aktaş Belde Belediye Başkanı Kamber Türkmen, merkeze bağlı Gümüşler ve Aktaş belde belediyeleri arasındaki idari sınır tartışmasının yargı aşamasında olduğunu ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Niğde'de iki belde arasındaki idari sınır tartışmasına ilişkin açıklama

        Niğde'nin Aktaş Belde Belediye Başkanı Kamber Türkmen, merkeze bağlı Gümüşler ve Aktaş belde belediyeleri arasındaki idari sınır tartışmasının yargı aşamasında olduğunu ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığını söyledi.

        Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, idari sınır konusunun iki belde sakinlerine bir yararı olmadığını ifade etti.

        Aktaş beldesi Devlet Mahallesi sınırlarındaki çamlık alanının 26 Kasım 2024'te belde kullanımına tahsis edilmesini talep ettiklerini dile getiren Türkmen, bu taleplerinin amacının kamp, karavan ve mesire alanı olarak düzenlenerek vatandaşlara hizmet vermek olduğunu belirtti.

        Türkmen, Niğde Valiliğinin komisyon kararına karşı hukuki itirazlarının bulunduğunu söyledi.

        Dava sürecinin devam ettiğini belirten Türkmen, yargı süreci tamamlanmadan, kamuoyuna kesinleşmiş bir karar varmış gibi açıklamalar yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

        Konunun hakkaniyet çerçevesinde çözüme kavuşmasını ve iki beldenin sınırları içerisinde kalmasını talep ettiklerini vurgulayan Türkmen, "Niğde İdare Mahkemesinin 2026/423 esas sayılı dosyasında, yürütmenin durdurulması talepli davamız devam etmektedir. Bu da göstermektedir ki süreç tamamen yargı aşamasındadır ve henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Bahse konu taşınmazlar bugün de Aktaş beldesi Devlet Mahallesi sınırları içerisindedir. Hukuka olan inancımız tamdır ve haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, dün yaptığı açıklamada, iki belde arasındaki idari sınırın tespiti amacıyla kurulan komisyonun incelemesini tamamlayarak sınırları belirlediğini, böylece yaklaşık 1000 dönümlük alanın Gümüşler beldesinin idari sınırları içerisinde bulunduğuna karar verildiğini ifade etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!

        Benzer Haberler

        Niğde'de kaçak tütün operasyonu: 272 paket ele geçirildi
        Niğde'de kaçak tütün operasyonu: 272 paket ele geçirildi
        Koruyucu aileler çocuklara sıcak yuva olmaya devam ediyor
        Koruyucu aileler çocuklara sıcak yuva olmaya devam ediyor
        Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği
        Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği
        CHP Niğde İl Başkanı görevden alındı
        CHP Niğde İl Başkanı görevden alındı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İstanbul Sanayi Odası üyelerini ağırladı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İstanbul Sanayi Odası üyelerini ağırladı
        Niğde Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Niğde Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı