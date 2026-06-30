Niğde'de iki beldenin idari sınırları için kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı

Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler ve Aktaş belde belediyeleri arasındaki idari sınırın tespiti amacıyla kurulan komisyon, incelemesini tamamlayarak sınırları belirledi.



Merkeze bağlı iki belde, 8 Nisan'da Niğde Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne idari sınırların yerinde tespit edilerek taraflara bildirilmesi talebiyle başvurdu.



İncelemenin ardından, yaklaşık 1000 dönümlük alanın Gümüşler beldesinin idari sınırları içerisinde bulunduğuna karar verildi.



Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, gazetecilere, Gümüşler ve Aktaş belde belediyelerinin sınırlarını belirlemek amacıyla Niğde Valiliğinin görevlendirdiği kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi.



Beldeler arasında 1957'de belirlenen sınırın mevcut koordinatlarını talep ettiklerini belirten Uzan, komisyonun söz konusu bölgeye ilişkin koordinatlarının kadastro sınırlarıyla uyuşmadığını tespit ettiklerini anlattı.



İdari sınırlar için gerekli başvuruları yaptıklarını dile getiren Uzan, şunları kaydetti:



"Kadastro hatasından dolayı Aktaş bölgesinde görülen yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanın, yapılan çalışmayla Gümüşler Belediyesi sınırlarında olduğu tespit edildi. Gümüşler Belediyemizin kaybı olan 1 milyon metrekare yaptığımız çalışmayla tekrar kazandırıldı. İl İdare Kurulunun kararları kadastroya bildirildi ve kadastro şu an çalışmalarını başlattı. İnşallah en kısa süre içerisinde de bu bölgedeki tapu tescillerinin ada parselleri Gümüşler olarak işlenecek. Önümüzdeki günlerde inşallah bu işlemleri tamamlayacaklar. Komisyonumuzun verdiği karar doğrultusunda haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Sınırlarımızla ilgili bazı yerlerde de böyle sıkıntılarımız mevcut, kadastro sınırlarımızda hatalar olduğunu görüyoruz. İnşallah bunları da düzeltmeye devam edeceğiz."



Uzan, yapılan çalışmaların yeni bir sınır çalışması olmadığına dikkati çekerek, mevcut sınırların güncellemesi olduğunu belirtti.



Söz konusu alandaki yaklaşık 150 konut ve arsaların Gümüşler beldesi sınırına dahil olduğunu ifade eden Uzan, "İşlemlerin tamamlanmasından sonra bu bölgelerde de altyapı hizmetlerini vermeye başlayacağız. Şu an Aktaş diye geçen konutlar, bu işlemden sonra Gümüşler kütüğüne kayıtlı olacak." dedi.

