Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de iki beldenin idari sınırları için kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı

        Niğde'de iki beldenin idari sınırları için kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı

        Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler ve Aktaş belde belediyeleri arasındaki idari sınırın tespiti amacıyla kurulan komisyon, incelemesini tamamlayarak sınırları belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Niğde'de iki beldenin idari sınırları için kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı

        Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler ve Aktaş belde belediyeleri arasındaki idari sınırın tespiti amacıyla kurulan komisyon, incelemesini tamamlayarak sınırları belirledi.

        Merkeze bağlı iki belde, 8 Nisan'da Niğde Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne idari sınırların yerinde tespit edilerek taraflara bildirilmesi talebiyle başvurdu.

        İncelemenin ardından, yaklaşık 1000 dönümlük alanın Gümüşler beldesinin idari sınırları içerisinde bulunduğuna karar verildi.

        Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, gazetecilere, Gümüşler ve Aktaş belde belediyelerinin sınırlarını belirlemek amacıyla Niğde Valiliğinin görevlendirdiği kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi.

        Beldeler arasında 1957'de belirlenen sınırın mevcut koordinatlarını talep ettiklerini belirten Uzan, komisyonun söz konusu bölgeye ilişkin koordinatlarının kadastro sınırlarıyla uyuşmadığını tespit ettiklerini anlattı.

        İdari sınırlar için gerekli başvuruları yaptıklarını dile getiren Uzan, şunları kaydetti:

        "Kadastro hatasından dolayı Aktaş bölgesinde görülen yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanın, yapılan çalışmayla Gümüşler Belediyesi sınırlarında olduğu tespit edildi. Gümüşler Belediyemizin kaybı olan 1 milyon metrekare yaptığımız çalışmayla tekrar kazandırıldı. İl İdare Kurulunun kararları kadastroya bildirildi ve kadastro şu an çalışmalarını başlattı. İnşallah en kısa süre içerisinde de bu bölgedeki tapu tescillerinin ada parselleri Gümüşler olarak işlenecek. Önümüzdeki günlerde inşallah bu işlemleri tamamlayacaklar. Komisyonumuzun verdiği karar doğrultusunda haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Sınırlarımızla ilgili bazı yerlerde de böyle sıkıntılarımız mevcut, kadastro sınırlarımızda hatalar olduğunu görüyoruz. İnşallah bunları da düzeltmeye devam edeceğiz."

        Uzan, yapılan çalışmaların yeni bir sınır çalışması olmadığına dikkati çekerek, mevcut sınırların güncellemesi olduğunu belirtti.

        Söz konusu alandaki yaklaşık 150 konut ve arsaların Gümüşler beldesi sınırına dahil olduğunu ifade eden Uzan, "İşlemlerin tamamlanmasından sonra bu bölgelerde de altyapı hizmetlerini vermeye başlayacağız. Şu an Aktaş diye geçen konutlar, bu işlemden sonra Gümüşler kütüğüne kayıtlı olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Niğde'de 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı kararı
        Niğde'de 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı kararı
        Niğde'de altyapısı tamamlanan yollar sıcak asfaltla yenileniyor
        Niğde'de altyapısı tamamlanan yollar sıcak asfaltla yenileniyor
        Başkan Özdemir İSO heyetine Niğde'nin yatırım potansiyelini anlattı
        Başkan Özdemir İSO heyetine Niğde'nin yatırım potansiyelini anlattı
        Boyları küçük, aşkları çok büyük Niğde'de engel tanımayan sevda mutlu sonla...
        Boyları küçük, aşkları çok büyük Niğde'de engel tanımayan sevda mutlu sonla...
        Havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası gözaltına alınan 2 kişi tutuklan...
        Havai fişek fabrikasındaki patlama sonrası gözaltına alınan 2 kişi tutuklan...
        Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama
        Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama