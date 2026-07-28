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        Niğde'de IPARD III kapsamında 10 proje desteklenecek

        Niğde'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında 10 proje destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Niğde'de IPARD III kapsamında 10 proje desteklenecek

        Niğde'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında 10 proje destek almaya hak kazandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında kentte desteklenecek projeler için imza töreni düzenledi.


        Toplam yatırım tutarı 418 milyon lira olan 10 projeye 200 milyon lira hibe desteği sağlanacak.


        Yatırımlar kapsamında kente 7 soğuk hava deposu, 2 süt toplama merkezi ve kesimhane kazandırılacak.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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