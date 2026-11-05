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        Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Niğde'de kaldırımda çay içen kişinin otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Niğde'de kaldırımda çay içen kişinin otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 24 Ekim'de yaşanan kazada kontrolden çıkan 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki bir kişi aracı son anda fark ederek uzaklaşırken, otomobil ise çay içen kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kaldırımdaki bir kişinin aracı son anda fark ederek uzaklaştığı, otomobilin ise çay içen kişiye çarptığı görüldü.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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