Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de kargo aracından kaçak ürün çıktı

        Niğde'de kargo aracından kaçak ürün çıktı

        Niğde'de jandarma ekiplerinin bir kargo aracına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 670 kilogram kıyılmış tütünün de aralarında bulunduğu binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Niğde'de kargo aracından kaçak ürün çıktı

        Niğde’de jandarma ekiplerinin bir kargo aracına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 670 kilogram kıyılmış tütünün de aralarında bulunduğu binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Niğde Ankara D750 kara yolunun Bor ilçesi Obruk mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, bir kargo firmasına ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu belirtilen 698 şal, 2 bin 416 cırcır anahtar, 431 zımba, 3 bin 187 kurbağacık anahtar, 556 kerpeten, 157 takım lokma seti, 270 yan keski, 100 elmas sunta testeresi, 30 kapı kilidi anahtar, 120 pense ve bin 414 xenon far ele geçirildi. Ayrıca araçta 307 çift çeşitli markalarda ayakkabı, 20 müzik çalar lamba, 670 kilogram kıyılmış tütün, 112 paket hazır makarna, 20 adet vanilya, 100 konserve, 15 kilogram kaçak çay, 24 paket yulaf ezmesi ve 48 paket süt tozu bulundu.

        REKLAM

        Ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Niğde'de ÇOGEP kapsamında öğrencilere eğitim verildi
        Niğde'de ÇOGEP kapsamında öğrencilere eğitim verildi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 135 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 135 tıp öğrencisi "beyaz önlük" giydi
        Niğde'de polisten öğrenci ve velilere güvenlik eğitimi
        Niğde'de polisten öğrenci ve velilere güvenlik eğitimi
        Başkan Özdemir Türkiye Hidrojen Zirvesi'nde Niğde'nin yeşil enerji modelini...
        Başkan Özdemir Türkiye Hidrojen Zirvesi'nde Niğde'nin yeşil enerji modelini...
        Başkan Özdemir, Türkiye Hidrojen Zirvesi'nde belediyenin enerji çalışmaları...
        Başkan Özdemir, Türkiye Hidrojen Zirvesi'nde belediyenin enerji çalışmaları...
        Niğdeli kampçılar Belemedik Tabiat Parkı'nda buluştu
        Niğdeli kampçılar Belemedik Tabiat Parkı'nda buluştu