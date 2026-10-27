Niğde'de kargo aracından kaçak ürün çıktı

Niğde’de jandarma ekiplerinin bir kargo aracına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 670 kilogram kıyılmış tütünün de aralarında bulunduğu binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Niğde Ankara D750 kara yolunun Bor ilçesi Obruk mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, bir kargo firmasına ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu belirtilen 698 şal, 2 bin 416 cırcır anahtar, 431 zımba, 3 bin 187 kurbağacık anahtar, 556 kerpeten, 157 takım lokma seti, 270 yan keski, 100 elmas sunta testeresi, 30 kapı kilidi anahtar, 120 pense ve bin 414 xenon far ele geçirildi. Ayrıca araçta 307 çift çeşitli markalarda ayakkabı, 20 müzik çalar lamba, 670 kilogram kıyılmış tütün, 112 paket hazır makarna, 20 adet vanilya, 100 konserve, 15 kilogram kaçak çay, 24 paket yulaf ezmesi ve 48 paket süt tozu bulundu.

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Ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.