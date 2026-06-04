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        Niğde'de "Kendi İşini Kurma Projeleri"nin lansmanı düzenlendi

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Kendi İşini Kurma Projeleri"nin lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:18 Güncelleme:
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        Niğde'de "Kendi İşini Kurma Projeleri"nin lansmanı düzenlendi

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Kendi İşini Kurma Projeleri"nin lansmanı gerçekleştirildi.

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Osman Baturay Teymur, Niğde Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, sadece projelerin tanıtımını yapmak için değil, insanın yeniden ayağa kalkma iradesine ve devletin sosyal adalet anlayışına şahitlik etmek için toplandıklarını söyledi.

        Teymur, medeniyet anlayışlarının insanın hata yaptığı için dışlanmasının olmadığını, doğruya yöneldiğinde elinden tutulan bir değer olduğunu ifade etti.

        Bir hayatı kurtarmanın bir aileyi, geleceği ve nihayetinde bir toplumu güçlendirmek olduğunu dile getiren Teymur, şunları kaydetti:


        "Denetimli serbestlik sistemimizde bizim tam olarak bunun üzerine inşa edilmiştir. Amacımız, sadece suçun tekrarını önlemek değil. Asıl hedefimiz bireyin üretmesini, umut etmesini ve yeniden topluma güçlü bir şekilde katılmasını sağlamaktır. İnsan değiştiren yalnızca ceza değildir, fırsattır, güvendir. Bu anlayışın en son yansımalarından biri de kendi işini kurma projeleridir. 2014'ten bugüne 3 bin 679 eski hükümlümüze toplam 462 milyon lira hibe desteği sağlanmış bu destekler binlerce insanımızın yalnızca iş kurmadı. Aynı zamanda hayatına yeni bir sayfa açtı."

        Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de ceza infaz sisteminin yalnızca cezanın yerine getirilmesinin olmadığına işaret etti.

        Süren, "Bireyin yeniden topluma kazandırılmasını da amaçlamaktadır. Bu noktada denetimli serbestlik hizmetleri, bireyin yeniden topluma kazandırılması ve üretken bir yaşam kurabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bugün burada verilen desteğin umut ve başarıya dönüştüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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