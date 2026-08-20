Niğde'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şüphelilerin röntgen çekimlerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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