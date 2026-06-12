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        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 08:12 Güncelleme:
        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


        İbrahim B. (25) yönetimindeki 51 ADP 834 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda Ayşe K. (46) idaresindeki 51 ACR 871 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.


        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Fazlı Ö. (19) ve Zeynep K. (25), ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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