Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü

Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta otomobilde tartıştığı İpek Gezer'i tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ö.O. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Niğde'de 5 Ağustos'ta 33 ANV 420 plakalı otomobilde tartıştığı Ö.O. tarafından tabancayla vurulan İpek Gezer, hayatını kaybetmişti. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Ö.O. (38) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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