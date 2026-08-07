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        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü

        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü

        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta otomobilde tartıştığı İpek Gezer'i tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ö.O. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Niğde'de 5 Ağustos'ta 33 ANV 420 plakalı otomobilde tartıştığı Ö.O. tarafından tabancayla vurulan İpek Gezer, hayatını kaybetmişti. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Ö.O. (38) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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