Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Niğde'nin merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

