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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Niğde'nin merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Niğde'nin merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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