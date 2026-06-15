Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Niğde'nin merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Niğde'nin merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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