Niğde'de yaz Kur'an kurslarında çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Niğde'de yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İl Müftülüğü tarafından belirlenen yaz Kur'an kurslarında düzenlenen etkinliklerde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü işbirliğinde, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde, diş çürüklerinin önlenmesi, ağız ve diş sağlığının korunması ve doğru diş fırçalama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Ağız içi taramalar da yapıldı.

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, çalışmanın çocuklara erken yaşta doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarının kazandırılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atmalarına katkı sunan bu tür farkındalık çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz. Üniversitemizin bilgi ve birikimini toplumla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Çalışmada emeği geçenlere teşekkür edildi.