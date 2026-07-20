Niğdeli sporcu atletizm finalinde Türkiye ikincisi oldu

Niğdeli sporcu Yusuf Buğra Demirbilek, 18-19 Temmuz'da Kütahya'da düzenlenen Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Finali'nde Türkiye ikincisi oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirbilek, finalde 800 metre yarışını 2 dakika 25 saniyelik dereceyle tamamladı.



Üç branşın toplamında 222 puan toplayan Demirbilek, 144 sporcu arasında genel klasmanda Türkiye 28'incisi olma başarısını da gösterdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

