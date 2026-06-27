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        AK Parti'nin yeni şarkısı: "Efsane Büyük Başkan"

        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Efsane Büyük Başkan" şarkısı ilk kez dinletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:24 Güncelleme:
        AK Parti'nin yeni şarkısı: "Efsane Büyük Başkan"

        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Efsane Büyük Başkan" şarkısı ilk kez dinletildi.

        Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Efsane Büyük Başkan" adlı yeni şarkı katılımcılara dinletildi.

        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

        "Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla / Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan

        Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik / Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"

        Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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