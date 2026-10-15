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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 05:56 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı.

        Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısında bulunduğunu ve yağışın şiddetini artırarak devam ettiğini belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

        Vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Alemdar, şu ifadelere yer verdi:

        "Veriler Sakarya'mızda perşembe sabah saatleri itibarıyla yağış miktarının metrekare başına 100 kilograma yakın olacağına işaret ediyor. Vatandaşlarımızın, perşembe günü boyunca zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, sivil araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için AFAD'ımız, ilçe belediyelerimiz ve devlet kurumlarımızla koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Lütfen uyarıları hassasiyetle dikkate alalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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