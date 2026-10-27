Gece saatlerinde göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gece saatlerinde bir inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi 510. Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen iş kazasında bir işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı ve koordine çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilincinin açık ve hafif yaralı olduğu öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Ekipler, göçük alanında başka bir şahsın bulunma ihtimaline karşı enkazda tedbir amaçlı arama tarama çalışması gerçekleştirdi.