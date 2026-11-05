Göreve gidiyorlardı, Sakarya'da zincirleme kazaya karıştılar: 4 polis hafif yaralandı
Sakarya'da 8 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Sakarya'da 8 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Kaza, D650 kara yolunun AdapazarıBilecik istikameti Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'den Antalya'ya göreve giden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ait 5 ekip aracı, 1 kamyon ve 2 sivil aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 polis hafif yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bilecik yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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