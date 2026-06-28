Hıdırellez şenliğindeki traktör kazasında 4 kişi hafif yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Hıdırellez şenliğinde traktörün katılımcılara çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı. Hacıosmanlar Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte B.Ş. (66) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu katılımcılara çarptı. Kazada, sürücü ile N.T. (61), B.K. (61) ve 9 yaşındaki M.K. hafif yaralandı. Vatandaşların araçlarıyla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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