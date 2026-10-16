Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri İçişleri Bakanı Çiftçi, sağanaktan etkilenen Sakarya'da konuştu:

        İçişleri Bakanı Çiftçi, sağanaktan etkilenen Sakarya'da konuştu:

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin, "Sel neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar meydana gelmiş durumda. Ulaşımda da aksamalar var. 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş, 209 arı kovanı zarar görmüş durumda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, sağanaktan etkilenen Sakarya'da konuştu:

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin, "Sel neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar meydana gelmiş durumda. Ulaşımda da aksamalar var. 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş, 209 arı kovanı zarar görmüş durumda." dedi.

        Sakarya Valiliğine gelen Bakan Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, kentte çarşamba gününden beri devam eden şiddetli yağışa ilişkin toplantıya katıldı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Toplantının ardından basın açıklaması yapan Çiftçi, 14 Ekim'de başlayan yağış ve sellerle ilk önce 42 ilde "sarı", 6 kentte "turuncu" kod verildiğini hatırlattı.

        REKLAM

        Tehlikenin halen geçmediğini belirten Çiftçi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yine yarın itibarıyla 5 ilimizde turuncu uyarı vermeye devam ediyor, bunlardan birisi de Sakarya. Henüz tam manasıyla tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz. Teyakkuz halinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak sağanağın ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bütün illerle koordineli çalışmaya başladıklarını anlatarak, İstanbul'da 46 bin, Türkiye genelinde ise 60 bin personelin görev başında olduğunu bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sürecin başından itibaren bütün olayları yakından takip ettiğine değinen Çiftçi, "Bizlere gerekli talimatları veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde bakanlarımızla, valilerimizle, AFAD'ımızla, Kızılay'la, diğer kolluk birimlerimizle ve devletimizin diğer kurumlarıyla çalışmalarımıza sahada aralıksız devam ediyoruz. Sakarya'da da dün itibarıyla turuncu uyarı verilmişti. Yarın da turuncu uyarı devam ediyor. Bu çerçevede vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Yine kurumlara da uyarı mesajları çekildi. Okullar 2 gün tatil edildi Sakarya'da. Diğer illerimizde de benzeri uygulamalar var." diye konuştu.

        REKLAM

        Metrekareye Ferizli'de 275, Karasu'da 224 kilogram yağış düştüğünü aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bununla buradaki koordinasyon çalışmalarına destek verebilmek için çevre illerden destek ekipleri buraya göndermiş durumdayız. Şu anda Sakarya'da 1621 personelimiz, 617 aracımız ve 8 botumuzla krizi yönetmeye, koordinasyonu sağlamaya gayret ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize şu ana kadar 641 ihbar gelmiş, bunlardan 573'ü vakaya dönüşmüş durumda. Bu çalışmalar çerçevesinde 865 kişi tahliye edilmiş. Sakarya'da yağışlar, sel neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Bazı kamu hizmetlerinde aksamalar var. Ekili-dikili alanlarda zarar ziyan meydana gelmiş durumda. Hayvan telefi var. Ulaşımda da aksamalar var. 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş, 209 arı kovanı zarar görmüş durumda."

        REKLAM

        - "Belki 1 senede düşen yağışların 1 günde düştüğü günlere şahit oluyoruz"

        Devletin tüm imkanlarıyla milletin yanında olduğunu, ekiplerin yağışlardan sonra hasar tespit çalışmalarına başlayacağını, vatandaşın zararını devletin, milletin imkanları doğrultusunda karşılamaya gayret edeceklerini belirten Çiftçi, devletin kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının canla başla çalışmaya gayret ettiklerini kaydetti.

        Bakan Çiftçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 44 araç ve 100 personelle dere ıslah çalışmalarına devam ettiğine işaret ederek, "İçişleri Bakanlığı olarak AFAD üzerinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze 120 iş makinesi, 20 kamyon verdik, 140 araç tahsis ettik. Bunlar daha çok Karadeniz Bölgesi'ndeki ıslah çalışmalarında kullanılıyor. Devlet Su İşlerimiz kendi imkanlarını da kullanıyor. Bu önleyici çalışmalar neticesinde eğer afetlerde çok sayıda can kaybı olmadıysa, mal kaybı olmadıysa yapılan bu çalışmaların da büyük kıymeti, önemi var. Önceden alınan tedbirlerin kıymeti var. Önceden aldığımız tedbirler neticesinde çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Çalışmalarda emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür eden Çiftçi, şöyle devam etti:

        "İçişleri Bakanlığımızın bütün personeli bu afetin daha az zarar ve ziyanla atlatılması noktasında elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrım var. Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız lütfen mümkün mertebe evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Araçlarını güvenli yerlere park etsinler. Böylece can ve mal kayıplarını daha az seviyelere indirebileceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmalar zaten Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamı çerçevesinde yerine getiriliyor."

        Çiftçi, benzeri afetlerin yaşanmamasını dileyerek, "Hakikaten çok ciddi yağışlar alıyoruz. Belki 1 senede düşen yağışların 1 günde düştüğü günlere şahit oluyoruz. Onun için devlet millet el ele vermek suretiyle inşallah bunları da en az hasarla atlatabileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.

        REKLAM

        Programa, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Sakarya'da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu
        Sakarya'da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu
        Bakan Mustafa Çiftçi: "Şu anda tehlike hala geçmiş değil" "Henüz tam manası...
        Bakan Mustafa Çiftçi: "Şu anda tehlike hala geçmiş değil" "Henüz tam manası...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar: 36 saattir sahadayız
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar: 36 saattir sahadayız
        Sapanca'da mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi AFAD kurtardı
        Sapanca'da mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi AFAD kurtardı
        Sakarya Valiliği, gök gürültülü sağanağa karşı uyardı
        Sakarya Valiliği, gök gürültülü sağanağa karşı uyardı
        Sakarya'da heyelan nedeniyle 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol kapandı
        Sakarya'da heyelan nedeniyle 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol kapandı