Karasu'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu sahilinde olumsuz koşullar nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.
Giriş: 16.08.2026 - 12:38 Güncelleme:
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu sahilinde olumsuz koşullar nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.
İlçenin sahil kesiminde elverişsiz deniz koşulları etkili oluyor. Kaymakamlık kararıyla bugün denize girmek yasaklandı.
Bölgede görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
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