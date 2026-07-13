Karasu'da turizm denetimi yapıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde turizm tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Kaymakam Uğur Arslan başkanlığında düzenlenen Karasu Yaz Turizmi Tedbirleri Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin çalışma yürütüldü. Bu kapsamda sahil yolu, kaldırım alanları ve plajlarda getirilen yasaklara ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin sezon boyunca devam edeceği belirtildi.

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