Karasu'da yarın 1 okulda eğitime ara verildi

Karasu Kaymakamlığınca, Karasu Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu’nda yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.