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        Kaynarca'da Aziz Duran Parkı açıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Kaynarca ilçesinde yapılan Aziz Duran Parkı, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Kaynarca'da Aziz Duran Parkı açıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Kaynarca ilçesinde yapılan Aziz Duran Parkı, törenle hizmete açıldı.

        Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocuklarla resim çizdi, basketbol oynadı, katılımcılarla fotoğraf çekildi.

        Burada konuşan Alemdar, ilçenin hak ettiği noktaya gelmesi ve gelişmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

        Parkın Kaynarca'nın cazibe merkezi olacağını ifade eden Alemdar, şöyle konuştu:

        "Her yönüyle sosyal yaşamı, spor imkanı ve güzellikleriyle vatandaşın şehre gitme gereği hissetmeyeceği bir Kaynarca için çalışıyoruz. İlçeyi hak ettiği yere taşımak için üretmeye devam edeceğiz. Kaynarca'da içerisinde bulunduğumuz bu parka adını veren, yıllarca bu şehre hizmet etmiş, bu milletin her zor anında yanında olmuş, değerli büyüğümüz, merhum Aziz Duran Başkanımızın adına yakışır bir park olması için gayret ettik. Kendisine Rabbimden rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun."

        Programda Kaymakam Ahmet Erdoğdu, Belediye Başkanı Kadir Yazgan ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de birer konuşma yaptı.

        Parkta açık hava kütüphanesi, amfi etkinlik alanı, sosyal dinlenme alanları, kaykay pisti, 3 potalı basketbol sahası, ayak ve masa tenisi alanı, çocuklar için trambolin, küre tırmanma, kuluçka salıncak ile bisiklet parkuru yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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