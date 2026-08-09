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        Ortaköy Barajı için proje süreci başladı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşa edilmesi planlanan Ortaköy Barajı için projelendirme süreci başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Ortaköy Barajı için proje süreci başladı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşa edilmesi planlanan Ortaköy Barajı için projelendirme süreci başlatıldı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, şehrin kuzey bölgesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilecek baraj için mühendislik projeleri ve saha incelemesi gerçekleştirileceği bildirildi.

        Darıçayırı Deresi üzerine yapılması planlanan barajın, Çamdağı Barajı ve alternatif kaynaklarla bölgenin uzun vadede su ihtiyacını karşılamasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, çalışmayla yeni sanayiye su iletmesinin de amaçlandığı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, suyun geleceğinin korunması için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Ballıkaya Barajı isale hattındaki çalışmaların yanı sıra yapımı hız kazanan Çamdağı Barajı ve alternatif su kaynaklarını sisteme kazandırdığımız projelerin ardından, şimdi de Ortaköy Barajı için mühendislik çalışmalarını başlattık. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımların her biri şehrimizin su geleceğini güvence altına alma hedefimizin önemli bir parçasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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