"Portreler: Sakarya'nın Spor Emektarları No.2" sergisi açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı kültür sanat takvimi kapsamında "Portreler: Sakarya'nın Spor Emektarları No.2" adlı sergi, spor ve sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide kentte futbol başta olmak üzere basketbol, voleybol, güreş, atletizm, boks ve masa tenisi gibi farklı branşlarda iz bırakan sporcuların, antrenörlerin, yöneticilerin ve emektarların portrelerinin sergilendiği belirtildi.



Açıklamada, serginin, Akademi Sakarya Derneğince hazırlandığı, sergide ayrıca Akademi Arşiv Koleksiyon Araştırma (AAKA) koleksiyonundan seçilen tarihi belgeler ve objelerin de ziyaretçilerle buluştuğu kaydedildi.



Adapazarı'nın basın tarihine ait yayınlar, eski fotoğraflar, resmi evraklar, sigorta poliçeleri ve kent yaşamına dair çeşitli arşiv materyalleri, sergiye tarihsel perspektif kazandırarak spor ve sanatseverleri geçmişe uzanan yolculuk sunduğu aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, kente emek harcamış, spor adına bir şeyler yapmış büyükleriyle vefa gecesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.



Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, kentin önemli spor şehri olduğunu belirterek, "Bu şehir adına emeği geçen, ter dökmüş, mücadele etmiş büyüklerimiz adına yapılan bu sergi açılışında bulunduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Akademi Sakarya Derneği Başkanı Batuhan Severcan ise Sakarya'nın hafızasına ve alın terine olan vefayı göstermek için toplandıklarını kaydetti.



Sergi, 8 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

