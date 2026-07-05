Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi.
Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde müzikseverler, Göçer'in seslendirdiği "Takvim" ve "Ayrılsak Ölürüz Biz" başta olmak üzere sevilen şarkılarına eşlik etti.
Göçer'in sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı alkışladı.
Festival konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 12 Temmuz'a kadar devam edecek.
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