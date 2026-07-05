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        Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi.

        Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde müzikseverler, Göçer'in seslendirdiği "Takvim" ve "Ayrılsak Ölürüz Biz" başta olmak üzere sevilen şarkılarına eşlik etti.


        Göçer'in sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı alkışladı.

        Festival konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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