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        Sakarya Üniversitesinden "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansının Asırlık Öyküsü" kitabına teşekkür belgesi

        Gazeteci-yazar Atakan Çelik'in yüksek lisans tezinden kitaplaştırılan "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansının Asırlık Öyküsü" adlı çalışmanın literatüre kazandırılması dolayısıyla Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Sakarya Üniversitesinden "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansının Asırlık Öyküsü" kitabına teşekkür belgesi

        Gazeteci-yazar Atakan Çelik'in yüksek lisans tezinden kitaplaştırılan "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansının Asırlık Öyküsü" adlı çalışmanın literatüre kazandırılması dolayısıyla Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çelik'in, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda hazırladığı "Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansının Rolü" başlıklı yüksek lisans tezinden geliştirilerek kitaplaştırdığı eser teşekkür belgesine layık görüldü.

        Rektör Prof. Dr. Hamza Al, SAÜ mezunlar buluşması kapsamında düzenlenen programda Çelik'e belgesini takdim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Al, "Üniversitemizde başarıyla tamamladığınız 'Uluslararası Çok Dilli Yayıncılıkta Anadolu Ajansının Rolü' başlıklı yüksek lisans tezinizin, 'Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü' adıyla kitaplaşarak literatüre kazandırılmasından büyük memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

        Çelik de çalışması dolayısıyla kendisine verilen teşekkür belgesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü"

        Çelik'in mesleki birikimiyle Sakarya Üniversitesinde hazırladığı yüksek lisans tezinin geliştirilerek kitaba dönüştürülmesiyle ortaya çıkan ve dört yıla yayılan titiz bir çalışmanın ürünü olan eserde, Anadolu Ajansının Milli Mücadele yıllarında ortaya çıkan kurucu ruhu, çok dilli yayıncılıkla yaşanan zihniyet dönüşümü ve Ajansın küresel bir medya aktörüne evrilen yapısı, bütüncül bir çerçevede ele alındı.

        15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananlar, Arap Baharı sürecinde bölgedeki dönüşüm ve Pakistan'daki sel felaketi ile Çelik'in saha deneyimlerinin yer aldığı kitapta, Anadolu Ajansının kriz anlarında üstlendiği rolü ortaya koyan örnekler de bulunuyor.

        Gazze'de yaşanan gelişmelere özel bölüm ayrılan kitapta, Anadolu Ajansının yayımladığı "Tanık", "Kanıt" ve "Sanık" kitaplarının uluslararası kamuoyu ve hukuk açısından taşıdığı öneme işaret ediliyor.

        "Yüzyılın Tanığı", Anadolu Ajansının yalnızca bir haber ajansı değil, Türkiye'nin küresel iletişim gücünün, medya diplomasisinin ve hakikat mücadelesinin önemli bir temsilcisi olduğunu ortaya koyuyor.

        Çelik, kitabını gazeteciler için "karanlık bir dönem" olarak nitelendirdiği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden meslektaşlarına ithaf etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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