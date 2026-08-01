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        Sakarya'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Sakarya'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        İlçede, 13 Temmuz 2024'te Yunus Efe'nin (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aralarında husumet olduğu belirtilen O.F.G. ve kardeşi B.K.G. ile K.Ç, 30 Temmuz'da karşılaştı.

        Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.F.G, tabancayla K.Ç'ye ateş etti.

        Yaralanan K.Ç. sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, O.F.G. ve B.K.G. olay yerinden kaçtı.

        Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.F.G. ve B.K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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